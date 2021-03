Een honderdtal personen heeft dit weekend onverwacht een vaccin gekregen in het vaccinatiecentrum in Wemmel (Vlaams-Brabant). Omdat de helft van de 200 mensen die uitgenodigd waren voor een vaccin niet zijn komen opdagen, werd een reservelijst aangesproken. 'We kunnen het niet maken om vaccins weg te gooien', zegt Armand Hermans, voorzitter van eerstelijnszone regio Grimbergen.

'We hebben eerst mensen via de lijsten van de Vlaamse overheid gecontacteerd. Maar daar kwam maar weinig respons op', legt Hermans uit. 'Dus hebben we eerst nog iedereen opgebeld van wie we niet wisten of ze zouden komen. Velen van hen hadden problemen met het annuleren of bevestigen van hun afspraak. Bovendien hebben we hier in de regio veel mensen die in de zorgsector in de rand van Brussel werken, en die via hun werk al een spuitje hebben gekregen. Maar wij beschikken niet over die informatie.'

Een honderdtal vaccins dreigde zo verloren te gaan. 'We kunnen het deontologisch niet maken om vaccins weg te gooien, dus zijn we mensen vanop onze reservelijst beginnen bellen', zegt Hermans. Die lijst, met ook mensen met niet-medische beroepen erop, was al een kleine twee weken geleden aangelegd, na een oproep op sociale media. Bedoeling was om de lijst te gebruiken wanneer de brede bevolking aan bod zou komen.

'We hebben die lijst dus vervroegd moeten aanspreken, en zo hebben ook een aantal mensen uit de niet-medische sector een vaccin gekregen. Maar we hebben dat heel pragmatisch aangepakt: de eerste honderd personen die we konden bereiken en die konden bevestigen dat ze beschikbaar waren, mochten komen.' Vanaf maandag zou de Vlaamse overheid haar lijsten verder openstellen, zodat er meer mensen in aanmerking komen voor een vaccin.

'Dat zou een grote hulp zijn. Als mensen dan tijdig annuleren, kunnen we personen doorschuiven. Nu moesten we "blind" werken, maar gelukkig hadden we onze reservelijst.' 'Ik wacht met spanning af of de overheid haar belofte houdt, zodat we meer kunnen plannen. Woensdag evalueren we nog eens, want zaterdag staat er een nieuwe vaccinatieronde gepland.' (Belga)