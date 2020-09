De afgelopen week (9 tot 15 augustus) werden gemiddeld per dag 528 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in België. Dat is een daling van 15 procent tegenover de week ervoor met toen 618 besmettingen per dag. Het is de derde dag op rij dat het gemiddeld aantal besmettingen daalt. "Dat bevestigt dat we op nationaal niveau in een gunstige neerwaartse trend zitten. Het is belangrijk dat die daling zich doorzet en liefst nog aan een sneller tempo met het oog op de heropening van de scholen", zei viroloog Steven Van Gucht woensdag op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Net als de voorbije dagen blijft de situatie in Antwerpen positief evolueren. De afgelopen week waren daar gemiddeld 135 nieuwe gevallen per dag, of een daling van 34 pct tegenover de week ervoor. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in dezelfde periode 118 nieuwe gevallen per dag gemeld. Dat is nog altijd een stijging tegenover de week ervoor, maar de toename topt af. Momenteel bedraagt de stijging 21 procent, een aantal dagen geleden was dat nog +50 pct. "Mogelijk zitten we aan het begin van een voorzichtige daling. Hopelijk signalen van een verdere gunstige evolutie in Brussel'.

'Het is belangrijk dat de daling van het aantal nieuwe gevallen zich doorzet, en liefst nog versnelt met het oog op een zo veilig mogelijke heropening van de scholen. Met een daling van 15 procent komen we op 1 september nog aan gemiddeld 350 nieuwe besmettingen per dag. Als de daling versnelt met 50 procent dan komen we op 1 september aan 100 gevallen per dag. Toch heel wat gunstiger', aldus Van Gucht Bij de ziekenhuisopnames was er de afgelopen week een lichte daling met 9 pct: twee weken geleden waren er gemiddeld 33 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, de afgelopen week waren dat er nog 30.

De grootste aantallen nieuwe opnames gebeuren nog steeds in Brussel en Antwerpen, gevolgd door Luik, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Het aantal overlijdens steeg met 130 pct. Vorige week overleden elke dag gemiddeld tien mensen met COVID-19. De week ervoor waren er dat gemiddeld 4 mensen per dag. De komende dagen zullen duidelijk maken of ook de sterftecijfers opnieuw tot een lager niveau terugvallen, en of deze toename effectief een tijdelijke piek was gelinkt aan de hittegolf en ozonvervuiling, aldus Van Gucht. Op de persconferentie werd stilgestaan bij het profiel van de patiënten en de ziekenhuisopnames.

In de eerste golf, van midden maart tot 21 juni, werden 18.607 Covid-patiënten gehospitaliseerd. In de recente periode (22 juni-eind juli) waren er dat 810. Het aantal mannen en vrouwen blijft gelijk, maar de patiënten nu zijn wat jonger: 64 jaar tegenover gemiddeld 71 jaar tijdens de eerste golf. Het aantal patiënten afkomstig uit woonzorgcentra ligt wat lager: 13 pct tegenover 16 pct in maart-juni. 'Dat is hoopgevend. Dat betekent dat de meeste woonzorgcentra er op dit moment in slagen om het virus nog buiten te houden. Leeftijd blijft een belangrijke riscofactor voor een ernstige Covid-infectie: de helft van de patiënten in ziekenhuizen is nog steeds ouder dan 64 jaar.'

Van Gucht benadrukte nogmaals het belang van de zes gouden regels, en 'blijf thuis als je symptomen hebt.' Twee derde van de gehopitaliseerde Covid-patiënten in het ziekenhuis heeft onderliggende aandoeningen, maar een derde heeft geen geschiedenis van onderliggende aandoeningen. Over de sociale bubbel en met het oog op de Nationale Veiligheidsraad, die donderdag samenkomt over eventuele maatregelen, beklemtoonde viroloog Steven Van Gucht dat het beperken van dichte contacten een "cruciaal concept is dat blijft staan als een huis'.