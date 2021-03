In navolging van verschillende experts lanceren de ziekenhuiskoepels dinsdag ook een oproep om krachtig in te grijpen en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. "Elke dag dat we talmen wordt een langere weg terug om de besmettingen voldoende naar beneden te krijgen, en de reguliere zorg weer op peil te krijgen", klinkt het in een gezamenlijke mededeling van Zorgnet-Icuro, GIBBIS, Santhea en UNESSA . "COVID komt immers te paard en gaat te voet."

Ons land heeft een kantelpunt bereikt om de derde golf beheersbaar te houden. Uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat het aantal hospitalisaties gestaag toeneemt, net zoals de doorstroming naar intensieve zorgen.

Gisteren/maandag werden er 282 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds eind november. Intussen liggen in de ziekenhuizen meer dan 600 COVID-patiënten op intensive care.

Daarmee is de Belgische "startpositie" van de derde golf slechter dan bij de start van de tweede golf vorig najaar. Begin september lagen nauwelijks 50 COVID-patiënten op intensieve zorg. Na de tweede golf zijn we er echter nooit meer in geslaagd het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg onder de 300 te brengen. Het laagste punt bereikten we midden februari en sindsdien is dat aantal verdubbeld. Door de stijgende cijfers belanden de meeste ziekenhuizen nu voor de derde keer in een onmogelijke spreidstand, waardoor ze een groot deel van de reguliere zorg moeten uitstellen. Deze situatie is zowel voor patiënten als ziekenhuispersoneel op korte en lange termijn "enorm schadelijk".

De vier betrokken organisaties hebben het over "een onaangename déjà vu". De lessen zouden gekend moeten zijn, vinden de organisaties. Ze vrezen dat elke keer weer dramatische ziekenhuisbeelden nodig zijn om krachtig in te grijpen en iedereen aan de regels te herinneren. "Maar dan is het eigenlijk te laat. En we weten ook dat de weg terug heel lang is."

Woensdag vanaf 9 uur zoekt het Overlegcomité een manier om de onverwacht snel stijgende coronacijfers een halt toe te roepen.