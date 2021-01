Het elektriciteitsverbruik in België lag vorig jaar 7 procent lager dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Net als in 2019 is opnieuw meer elektriciteit uitgevoerd dan ingevoerd.

In 2018 moest België nog massaal elektriciteit invoeren om het licht aan te houden. Door de onverwachte uitval van verscheidene kerncentrales hingen we massaal af van invoer: 20 procent van onze elektriciteit kwam van import. In 2019 veranderde dat en was er voor het eerst sinds 2010 over het hele jaar een overschot. Dat was in 2020 nog steeds het geval, al was het verschil tussen in- en uitvoer heel klein.

Nochtans was vorig jaar ook een jaar met een vrij lage productie van kernenergie: 39,1 procent van de Belgische elektriteitsbehoefte werd gedekt door kernenergie. Dat is minder dan de 48,7 procent in 2019. Het lagere verbruik - tijdens de eerste lockdown zelfs soms tot een kwart minder dan normaal - en de hogere productie uit hernieuwbare energie maakten dat in- en uitvoer gemiddeld toch in evenwicht waren. (Belga)