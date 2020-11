De stad Kortrijk wil jonge inwoners bevragen over hoe zij de coronacrisis ervaren. Dat meldt de stad donderdag. Onder de noemer "Oe ist? Jong Kortrijk over corona" organiseert de stad een online bevraging die loopt tot 30 november. De stad wil op basis van de resultaten acties uitwerken om jongeren een perspectief te bieden.

Stad Kortrijk is bezorgd om haar jongeren tijdens de coronacrisis. Daarom lanceert de stad een online bevraging om te luisteren naar hoe de jongeren het stellen tijdens de crisis. "Onze jeugd heeft het mentaal moeilijker dan tijdens de eerste periode van strenge maatregelen. Met deze bevraging luisteren we naar hun dromen en verzuchtingen om daarmee aan de slag te gaan. Zo willen we perspectief bieden op betere tijden én hun recht op jong zijn ondersteunen", zegt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn.

De bevraging wordt verspreid via de nieuwsbrief voor erkende jeugdverenigingen, via sociale media, medialab Quindo, het netwerk Who Cares en via de onderwijskanalen. Via de bevraging krijgen kinderen en jongeren doorverwijzing naar plaatsen waar ze terecht kunnen voor een babbel of een vraag, zoals JAC Kortrijk en Awel.be en krijgen ze meer info over de coronamaatregelen via jongerenplatform Wat Wat.

De enquête is in te vullen via de website van Kortrijk Spreekt op www.kortrijkspreekt.be en loopt tot 30 november. Voor het einde van dit jaar wordt de bevraging verwerkt en worden de eerste acties op poten gezet. (Belga)