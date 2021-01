Er zijn momenteel geen bijkomende vaststellingen van de Britse of Zuid-Afrikaanse coronavariant in ons land. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht dinsdag verklaard op de persconferentie over de coronacijfers.

In december wisten de autoriteiten al dat er in november vier mensen in Vlaanderen besmet waren met de Britse variant. Er zijn sindsdien geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld, terwijl men wel degelijk op zoek is naar de variant in België, aldus Van Gucht. Het ging een besmetting bij vier mensen die geen directe link hebben met het Verenigd Koninkrijk. Dat toont aan dat het virus al via andere wegen is geïntroduceerd in ons land en dus niet noodzakelijk rechtstreeks vanuit het Verenigd Koninkrijk komt, klinkt het.

De Zuid-Afrikaanse variant is tot nu toe nog niet vastgesteld in België. 'We hebben geen indicatie dat die varianten op dit moment wijd verspreid zijn in ons land en dat willen we vooral zo houden', verklaart Van Gucht.