In Houthulst is sprake van een grote uitbraak van de Britse variant van het coronavirus. In woon-zorgcentrum De Groene Verte zijn twee derde van de bewoners en een derde van het personeel besmet. In een voorziening voor personen met een handicap zijn er acht besmettingen (daar wacht men nog op bevestiging dat het om de Britse variant gaat), en in de rest van de gemeente steeg het aantal besmettingen in een week van 8 naar 53.

Het aantal coronabesmettingen in Houthulst steeg de afgelopen week erg snel. Uit vrees dat het om de besmettelijke Britse variant zou gaan, werden al alle sociale activiteiten verboden. Alleen scholen en kinderopvang mochten nog openblijven.

Extra medisch personeel

Zondagochtend bevestigde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) dat het in zijn gemeente om de Britse variant gaat. 'In woon-zorgcentrum de Groene Verte zijn 67 van de 93 bewoners besmet met corona, net als 37 medewerkers. Dat is ongeveer een derde van het personeelsbestand. In de assistentiewoningen gaat het om 12 bevestigde besmettingen. De besmettingen in de rest van de gemeente stegen in amper een week tijd van 8 naar 53', aldus Hindryckx.

De burgemeester diende vrijdag via de gouverneur een aanvraag in bij Defensie voor extra medisch personeel voor het wzc, want door de vele besmettingen zit een op de drie thuis. 'We hebben nog geen officiële goedkeuring, maar gaan ervan uit dat dit dinsdag in orde komt.' Ondertussen springen thuisverpleegkundigen en Care Talent bij.

In de loop van zondag meldde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap dat er ook in De Vleugel in Houthulst, een voorziening voor personen met een beperking, 8 besmettingen zijn vastgesteld. De gemeente zet volop in op contacttracing, maar de bron van de besmetting is nog niet bekend. Er is 'een sterk vermoeden' dat het ook hier om de Britse variant gaat, maar nog geen zekerheid. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wacht er de resultaten van de onderzoeken af.

Buurgemeenten

In de buurgemeenten zijn ze extra waakzaam. Onder andere de burgemeesters van Lo-Reninge en Diksmuide gaven aan dat ze erop zullen toezien dat de verplichte quarantaine in hun gemeente wordt opgevolgd. 'Strenge controles zijn noodzakelijk, de bevolking is gewaarschuwd', aldus Lies Laridon (CD&V), burgemeester van Diksmuide.

Iedereen die besmet is, moet 10 dagen in quarantaine in plaats van 7 dagen. 'We maken ons zorgen over de secundaire scholen', zegt ze. 'Veel jongeren uit Merkem komen naar de middelbare school in Diksmuide want in Houthulst is er geen secundair onderwijs. We zijn daarom in overleg met het CLB om een sneltestcentrum in te richten.'

In Diksmuide was er de afgelopen week een lichte stijging van de coronacijfers. 'Niets dramatisch, maar terwijl we de voorbije weken telkens tussen de 25 en de 35 besmettingen telden, waren het er vorige week 39', zegt Laridon. 'We zijn exra alert.'

