De laatste twee weken van januari is het aantal vastgestelde coronabesmettingen bij leerlingen en onderwijspersoneelsleden sterk gestegen in vergelijking met de weken daarvoor. Dat blijkt woensdag uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). De oorzaak van de stijging is dat meer getest wordt in scholen en dat de besmettingscijfers binnen de schoolmuren samengevoegd zijn met de besmettingscijfers buiten de schoolmuren, verklaart Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

In de periode tussen maandag 18 januari en zondag 31 januari werd er bij 4.085 leerlingen (0,34 pct) en 518 onderwijspersoneelsleden (0,32 pct) een positieve covid-test afgenomen. Exact 16.254 leerlingen (1,36 pct) en 366 personeelsleden (0,22 pct) werden in quarantaine geplaatst. Opmerkelijk is dat de cijfers van de eerste week van deze rapporteringsperiode (van 18 tot 24 januari) stabiel gebleven zijn of zelfs lichtjes gedaald zijn in de tweede week van de rapporteringsperiode (van 25 tot 31 januari).

Van een exponentiële stijging week na week is dus geen sprake. Bovendien ligt de positiviteitsratio in het onderwijs lager dan in de rest van de samenleving. 'Het onderwijs slaagt er uitstekend in om besmettingen op te sporen en in te dammen', zegt Weyts. 'In tegenstelling tot veel Europese landen slagen we erin om onze scholen open te houden'. Door een wijziging van de teststrategie worden sneller coronatest afgenomen in scholen. Zo worden kinderen van de lagere school sneller aanzien als hoogrisicocontacten die getest moet worden. Toch blijft een nauw contact binnen het gezin de voornaamste reden om over te gaan tot een test, klinkt het.

Dat er meer quarantaines zijn, heeft te maken met de komst van de Britse coronavariant. 'De berichtgeving over de Britse variant was initieel heel alarmerend en dus is het normaal dat er soms heel fors ingegrepen werd. Lokale bestuurders stonden vaak onder grote druk om dat te doen', zegt Weyts. 'We hopen wel dat de rust nu kan terugkeren en dat iedereen de bestaande protocollen rond quarantaine stipt opvolgt.' (Belga)