De coronacrisis heeft de levenstevredenheid van de Belg significant doen dalen (van 6,73 naar 6,21 op 10). Dat blijkt uit de laatste resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. 'We zien ook dat de Belg wakker ligt van de impact op de samenleving en onze toekomst', zegt UGent-professor Lieven Annemans. 'We moeten de gevolgen van deze crisis op het algemeen welbevinden zeer ernstig nemen.'

De tweede golf van de coronacrisis heeft de levenstevredenheid en het algemeen welzijn van de Belg opnieuw doen dalen. Levensvreugde, gemoedsrust en een gevoel van autonomie staan onder druk, terwijl eenzaamheid en neerslachtigheid significant toenemen.

Het aantal Belgen dat zich écht gelukkig voelt daalt met 10 procent. Voor de coronacrisis scoorde de Belg gemiddeld 6,73 op 10 op levenstevredenheid. Tijdens de eerste golf daalde dat licht naar 6,62 en tijdens de tweede golf zelfs significant tot 6,21. Het aantal volwassenen dat zich écht gelukkig voelt (score 8 tot 10 op 10) daalde van 40 procent net voor de crisis tot 30 procent tijdens de tweede golf, op de totale bevolking gaat het om zowat 900.000 volwassenen.

De Belgen ervaren ook minder algemene gemoedsrust, hebben meer gevoelens van angst en voelen zich neerslachtiger door de tweede coronagolf. Een grote angst voor covid-19 verhoogt de kans op ongelukkig zijn met 46 procent. Slechts 27 procent heeft vandaag een hoge gemoedsrust terwijl dit voor de crisis nog 32 procent was. 59 procent van de Belgen geeft aan zich soms tot altijd neerslachtig te voelen tegenover 50 procent voor de crisis.

Een eerste factor die zorgt voor een toename van ongelukkige gevoelens, is het verlies van autonomie. Onvoldoende autonomie ervaren verhoogt de kans op ongelukkig zijn met 56 procent, blijkt uit het onderzoek. Ten tweede speelt eenzaamheid een cruciale rol in ons geluksgevoel. 'Ook hier zien we een significante toename tijdens de tweede golf', aldus het rapport. 73 procent is matig tot heel eenzaam (ten opzichte van 65 procent tijdens de eerste golf). In de leeftijdscategorie van 18 tot 34-jarigen loopt dit zelfs op tot 78 procent. 'En wie eenzaam is, heeft 48 procent meer kans om ongelukkig te zijn in tijden van crisis.'

Een derde belangrijke factor is de angst om zelf ziek te worden. 43 procent geeft aan bang te zijn voor het virus en die angst verhoogt de kans op ongelukkig zijn met 36 procent. 'Maar we maken ons vooral zorgen over de toekomst van de maatschappij', aldus de onderzoekers.

73 procent van de Belgen geeft aan bezorgd bezorgd te zijn over de gezamenlijke toekomst. Een lichtpunt blijft de betrokkenheid. Die stijgt lichtjes verder sinds de eerste golf en is gekend als een 'beschermende factor voor ons geluk', staat nog in het rapport.

Annemans pleit in het rapport voor overheidscommunicatie die waakzaamheid cultiveert 'maar geen angst'. Het is nodig dat de maatregelen verstaanbaar zijn en als zinvol worden ervaren. De overheden moeten burgers blijvend in te zetten op een gevoel van betrokkenheid, zeker op lokaal niveau.

Het geluksonderzoek is samengesteld op basis van een bevraging bij 4.112 mensen, die tussen begin februari 2020 en eind april 2020 zijn ondervraagd. (Belga)