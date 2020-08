De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor het komende griepseizoen. "Want ook al is het epicentrum van de coronapandemie naar het Amerikaanse continent verschoven, toch zijn er nog in andere werelddelen hoge infectiecijfers", zei WHO-regiodirecteur Hans Kluge donderdag op een online-persconferentie in Kopenhagen. Hij zei dat Europa erg vroeg en erg hard werd getroffen door het nieuwe coronavirus.

"Het heropleven van het virus is nooit ver weg", waarschuwde Kluge. In de voorbije maanden is het aantal nieuwe besmettingen in Europa elke week gestegen. Zo waren er in de eerste week van augustus 40.000 gevallen méér dan in de eerste week van juni.

Het goede nieuws is dat we meer weten over de overdracht van het virus. "We weten nu hoe we tegen het virus moeten optreden. We zijn wijzer geworden", zei Kluge.

Maar met de herfst komt ook het griepseizoen dichterbij, waarschuwde hij. "Het is belangrijk dat we evenveel oog hebben voor de griep als voor corona, en dat we vaccins toedienen aan risicogroepen", zei Kluge. "Dat is dit jaar nog belangrijker dan anders. We moeten ons gezondheidspersoneel en onze ziekenhuizen behoeden voor overbelasting." (Belga)