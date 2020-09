De voorbije zeven dagen zijn gemiddeld 1.551 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verhoging met 17 procent. 'Sinds een week zien we dat de toename in het aantal nieuwe besmettingen minder uitgesproken wordt, waardoor we mogelijk lijken te evolueren naar een plateaufase. Dat is een bemoedigend signaal', zei viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het nationaal crisiscentrum.

Er is sinds kort een afname van het weekgemiddelde bij de jongeren jonger dan 10 jaar. In alle andere leeftijdsklassen zijn er nog wel stijgingen. 'Dat is in het bijzonder het geval bij de zeventigplussers, waar de toenames nog steeds beduidend hoger ligger dan het nationale gemiddelde', aldus Van Gucht. In de voorbije week werden er 769 gevallen bij zeventigplussers vastgesteld, de week ervoor waren dat er nog maar 542.

Het aantal ziekenhuisopnames bedroeg in de periode 18 tot 24 september gemiddeld 64 per dag, of een stijging van 41 procent. De week ervoor waren er gemiddeld 45 opnames per dag. Er liggen nu 135 patiënten voor covid-19 in de ziekenhuizen. Brussel is goed voor een derde. Dan volgen Oost-Vlaanderen, Luik en Antwerpen, elk goed voor ruim tien procent van de nieuwe opnames. Het aantal sterftes bedroeg in deze periode 4,4 gemiddeld per dag (+82 procent), tegenover 2,4 gemiddeld per dag de week daarvoor. Vorige week waren er twee dagen met telkens acht sterftes per dag. (Belga)