Gezien de jongste cijfers in verband met de coronapandemie geldt vanaf 15 december in Frankrijk een avondklok om 20.00 uur in plaats van 21.00 uur, zo heeft premier Jean Castex donderdag bekendgemaakt.

De maatregel is ook geldig in de oudejaarsnacht en de eerste avond van het nieuwe jaar, met kerstavond zijn verplaatsingen wel toegestaan. Castex raadde opnieuw aan dat op kerstavond niet meer dan zes volwassenen samen zijn. De avondklok loopt af om 06.00 uur. Zo'n 46 miljoen van de 67 miljoen inwoners van Frankrijk hadden al te maken met die noodmaatregel. Uitzondering op de avondklok zijn onder meer beroepsmatige motieven, imperatieve familiale en medische redenen, en mensen met een handicap en hun begeleiders.

Filmzalen, theaters en musea heropenen niet op 15 december, maar zullen drie weken langer gesloten blijven. Dat geldt ook voor instellingen die publiek ontvangen. Anderzijds zijn vanaf 15 december verplaatsingen over het hele grondgebied weer toegelaten, zei Castex, die zijn landgenoten nog opriep om "overal waar het mogelijk is" thuis te werken.

Nog volgens de premier is er "geen consensus over een verplichte isolatie van zieken". De situatie is wel "aanzienlijk verbeterd" sinds het land op 30 oktober in een tweede lockdown ging, zei Castex, erop wijzend dat het aantal nieuwe besmettingen was gedaald van bijna 50.000 per dag eind oktober tot ongeveer 10.000. Maar de daling "is de afgelopen dagen vertraagd", voegde Castex eraan toe.

Minister van Volksgezondheid Olivier Veran gaf toe dat Frankrijk nog ver achterblijft bij het door president Emmanuel Macron gestelde doel van maximaal 5.000 nieuwe gevallen per dag tegen dinsdag, wanneer de lockdown eindigt. Donderdag registreerde het land bijna 14.000 infecties in de afgelopen 24 uur, vergeleken met 12.000 een week eerder. "We zijn nog steeds niet uit de tweede golf" van de epidemie, zei Véran. "Het is nodig om grote bijeenkomsten op oudejaarsavond te vermijden om een mogelijke derde lockdown in 2021 te voorkomen." Sinds de uitbraak van de pandemie zijn in Frankrijk al meer dan 55.000 mensen aan COVID-19 overleden. (Belga)