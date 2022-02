Het coronavirus zal niet verdwijnen, maar blijven evolueren. Er zullen nog varianten komen. De vraag is of die meer of minder ziekmakend zullen zijn. Het kan dat een volgende variant het vaccin verschalkt. Dat is de boodschap van Pedro Facon, die in de Zondag pleit voor voorzichtigheid.

Dat dat geen mooie boodschap is, beseft Facon. "Het is een realistische boodschap. Een virus wordt op een bepaald moment wel endemisch, zoals de griep. Dat betekent af en toe opflakkeringen, maar geen ontwrichting meer van de samenleving. We zijn op weg daarnaartoe, maar we zijn daar nog niet."

Facon blikt terug op zijn taak als coronacommissaris. "Ik zal niet zeggen dat het allemaal perfect was. ( denkt na ) Het was mijn taak om politiek, experten en administratie te verzoenen. Soms ging dat goed, soms ging dat minder goed. Het is ook niet onlogisch dat er spanningen zijn tussen de mensen die adviseren en de mensen die beslissen. We hebben er wel voor gezorgd dat het beleid beter voorbereid is. Het overlegcomité krijgt van mij één dossier, waarin rekening gehouden wordt met het advies van de GEMS, maar óók met andere adviezen. Voordien werd de politiek overspoeld met losse informatie en adviezen."

