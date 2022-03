Afscheidnemend coronacommissaris Pedro Facon gaat vanaf 11 april aan de slag als adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV).

Dat meldt de federale dienst voor de gezondheidszorg vrijdag in een persbericht.

De opdracht van het coronacommissariaat loopt officieel tot 8 april. Na anderhalf jaar in de coronaloopgraven keert Facon terug naar een voor hem vertrouwd huis: het RIZIV. Facon werkte er tussen 2005 en 2013 bij de diensten interne audit en modernisering (momenteel Strategie en organisatie). Na zijn periode bij het RIZIV, werkte Facon op het kabinet van voormalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Daarna leidde hij gedurende 3,5 jaar de dienst gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid.

Facon is blij met zijn terugkeer. 'Het voelt een beetje als thuiskomen', zegt hij in een reactie. Bedoeling is dat Facon een tandem gaat vormen met administrateur-generaal Benoît Collin. Collin zelf maakt zich sterk dat hij samen met Facon een 'complementair duo' zal vormen. 'We delen allebei het jeugdige enthousiasme voor verandering en het volwassen besef dat om echt vooruit te komen, je samen met en voor anderen de zaken moet laten bewegen', aldus Collin.

