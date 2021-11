Volgens coronacommissaris Pedro Facon kunnen we de druk op de ziekenhuizen ook in de komende weken nog beheersbaar houden, op voorwaarde dat we onze contacten beperken en veiliger organiseren. 'Het zal niet vanzelf gaan', zegt hij in een interview aan Belga.

Aan het prille begin van de vierde golf zag het er nog naar uit dat we het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen zouden kunnen beperken tot 400 à 500, maar die piste lijkt intussen verlaten. Alles wijst erop dat we de drempel van 500 patiënten zullen overschrijden. In het slechtste geval worden het er tegen eind november zelfs meer dan 1000, waarschuwde Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vrijdagochtend nog op de wekelijkse persbriefing van het crisiscentrum.

Ook coronacommissaris Pedro Facon gaat daar intussen van uit. 'Het is moeilijk om precies te voorspellen waar we zullen eindigen op vlak van belasting op de IC (intensive care, intensieve zorg, red.). Maar een hoog aantal besmettingen vertaalt zich automatisch in meer ziekenhuisopnames, ook op intensieve zorg. De evoluties van de laatste weken maken dat ook ik verwacht dat we die drempel van 500 zullen overstijgen', verduidelijkt hij in een interview aan Belga.

Dat betekent dat de ziekenhuizen binnenkort zo goed als zeker hun capaciteit zullen moeten opschalen. Nu bevinden ze zich nog in de fase '1a' en houden ze een kwart van de IC-bedden, 500 in totaal, vrij voor coronapatiënten. Maar al meer dan 350 van die bedden zijn bezet. Fase '1b', waarin 1000 bedden worden gereserveerd, komt er wellicht binnenkort aan, en mogelijk is er ook nog een opschaling naar fase '2a' nodig, waarschuwde Van Gucht. Daarin wordt 60 procent van de IC-bedden voorbehouden voor coronapatiënten én moeten de ziekenhuizen 15 procent extra capaciteit openen. Dat is niet evident in tijden waarin steeds meer zorgpersoneel uitvalt door ziekte en quarantaine.

Covid Safe Ticket

Volgens coronacommissaris Pedro Facon hangt alles af van ons gedrag, en dan vooral van de contacten die we er de komende weken op nahouden. Die moeten teruggedrongen worden of veiliger verlopen, is hij duidelijk, en dat geldt ook voor wie in principe niet extra kwetsbaar is voor het virus. De telewerkaanbeveling goed naleven is belangrijk, maar daarnaast moeten ook de contacten in de privésfeer veiliger. 'Ik geloof dat we de druk op de ziekenhuizen beheersbaar kunnen houden, maar het zal niet vanzelf gaan', waarschuwt hij. Facon ziet in elk geval al een effect van het Covid Safe Ticket dat sinds kort op veel meer plaatsen verplicht is in Vlaanderen. 'We zagen dat eerder al in Brussel en Wallonië. Het aantal personen dat zich alsnog laat vaccineren, is stijgende.'

De stijging van het aantal besmettingen is wel nog altijd het meest uitgesproken in Vlaanderen. Dat geldt ook voor het aantal positieve coronatesten bij mensen met symptomen van het virus: in Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen zijn die de afgelopen week toegenomen met 25 tot 27 procent. In Wallonië gaat het om toenames van 10 tot 16 procent en in Brussel is er zelfs sprake van een lichte daling, met 5 procent.

