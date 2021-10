De KU Leuven heeft vandaag/donderdag zijn mondmaskerplicht in aula's aangescherpt. Tot hiertoe mochten studenten hun mondmasker nog afzetten als ze in de aula genoeg afstand konden houden van elkaar, nu wordt het dragen van het masker in KU Leuven-gebouwen steeds verplicht. Dat schrijft het Leuvens studentenblad Veto en bevestigt rector Luc Sels.

De nieuwe regels zijn sinds donderdagmiddag in werking, en zijn aangescherpt naar aanleiding van het laatste Overlegcomité dinsdag. Ook als studenten voldoende afstand van elkaar kunnen houden, moeten ze tijdens colleges en lessen hun mondmasker aanhouden.

"De coronacijfers stijgen, we moeten voorzichtig blijven. Iemand met een vaccinatiebewijs kan nog altijd besmet zijn, het Covid Safe Ticket biedt in dat kader geen volledig sluitende bescherming. Daarom verstrengen we", zegt Sels. "Deze regel heeft ook het voordeel van de duidelijkheid: eens iemand in een gebouw van de universiteit is, zet die een mondmasker op. We hopen dat we hiermee code groen kunnen aanhouden."

Personeelsleden die de afstand kunnen bewaren tijdens hun werk, mogen hun masker wel afzetten. "De werkomgeving is een andere context dan een aula of auditorium", beargumenteert de rector. "Studenten weten vaak niet naast wie ze in de aula gezeten hebben, werknemers weten dit wel. Een eventuele contacttracing kan dus gemakkelijker plaatsvinden. Het is ook niet houdbaar om acht, negen of tien uur achter je bureau het masker op te houden. En er zal bovendien ook meer aan telewerk worden gedaan, dus is er sowieso al minder volk op de werkvloer." (Belga)