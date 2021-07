De coronapandemie heeft gezorgd voor een grote toename van het aantal personen die in 2020 wereldwijd met hongersnood kampten. Bovendien dreigt de pandemie ook op de lange termijn een impact te hebben op de wereldwijde voedselvoorziening, zo waarschuwt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) maandag in een rapport.

De wereldwijde hongersnood nam in 2020 met 18 procent toe tot een cijfer tussen de 720 en 811 miljoen personen. Dat is de grootste stijging in minstens vijftien jaar tijd. Daarmee komt de doelstelling om tegen 2030 de hongersnood uit de wereld te verhelpen nog meer in het gedrang.

'In 2020 verkeerden tussen de 720 en 811 miljoen personen in hongersnood. Dat is ongeveer 118 miljoen mensen meer dan in 2019 als we het middelpunt van de vork als vergelijkingspunt nemen', klinkt het in het rapport dat samen met het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling, Unicef, het Wereldvoedselprogramma en de Wereldgezondheidsorganisatie werd opgesteld.

'We zien dat de cijfers door het dak zijn gegaan', betreurt Dominique Burgeon, directeur van de FAO. Bovendien is het aantal personen die in de loop van het jaar met problemen inzake voedselvoorziening worden geconfronteerd gestegen met 320 miljoen tot 2,37 miljard in 2020. Die stijging komt ongeveer overeen met die van de voorbije vijf jaar samen.

'Lang voor de coronapandemie waren we niet op weg om de hongersnood en alle vormen van ondervoeding wereldwijd uit te roeien tegen 2030. Vandaag heef de pandemie die taak nog veel moeilijker gemaakt', klinkt het in het rapport. Volgens projecties van het FAO zouden in 2030 nog zowat 660 miljoen personen hongersnood lijden deels ten gevolge van de coronapandemie. Dat zijn 30 miljoen personen meer dan in een scenario zonder de pandemie. (Belga)