Het Leuvense stadsbestuur heeft woensdag een oproep gelanceerd naar jongeren om zich te laten vaccineren met het Johnson & Johnson-vaccin. Jongeren kunnen via de reservelijst Qvax aangeven of ze een prik willen krijgen met dat vaccin.

'We hebben op dit moment nog zo'n 1.000 Johnson & Johnson-vaccins over', vertelt Bart Tirez, voorzitter van de eerstelijnszone Leuven. 'Het is zeker niet zo dat die vaccins dreigen weggegooid te moeten worden. Maar we willen proactief een oproep doen: wie zich vandaag/woensdag registreert, heeft erg veel kans om uitgenodigd te worden en komende zaterdag al zijn of haar vaccin te kunnen krijgen.'

Intussen zijn in regio Leuven de uitnodigingen verstuurd naar inwoners uit geboortejaar 1997. Dat betekent dat er steeds minder jonge Leuvenaars zijn die nog gevaccineerd moeten worden, en dat de groep die Johnson & Johnson kan krijgen ook steeds kleiner wordt.

'We mikken specifiek op jongeren die bijvoorbeeld op scoutskamp gaan of op reis willen. Voor hen is het Johnson & Johnson-vaccin erg nuttig. Tot nu toe hebben we de Qvax-lijst overigens nauwelijks moeten gebruiken, omdat mensen zelf een tijdsslot kiezen om langs te komen. Zo komen we aan weinig overschotten. Maar voor een moment als dit is de lijst erg handig.'

De voorbije weken was het steeds bijzonder druk in het vaccinatiecentrum, dat zich in de Brabanthal bevindt. Er zijn wekelijks 10.000 tot 12.000 prikken gezet. Vanaf juli zijn veel spuitjes gereserveerd voor tweede prikken, en worden er minder eerste prikken gezet. 'We bekijken nu ook de verdere zomerplanning. Samen met de hogere overheden gaan we bijvoorbeeld na of vaccintwijfelaars een tweede kans krijgen om langs te komen voor een spuitje', zegt Tirez.

Het vaccinatiecentrum kan nog tot en met 20 september gevestigd blijven in de Brabanthal. Daarna wordt de zaal gebruikt voor enkele festiviteiten in het kader van het WK Wielrennen, waarvan de finish in Leuven ligt. De stad bekijkt nog of er in de Brabanthal op een beperkte oppervlakte gevaccineerd kan worden, of dat er een alternatieve ruimte nodig is. 'Maar we gaan er van uit dat er eind september nog slechts een beperktere hoeveelheid spuitjes gezet zal moeten worden.'

Sinds vandaag/woensdag is er ook een extra testcentrum op de parking van de Brabanthal geopend, specifiek voor mensen die op vakantie willen gaan. 'Vandaag/woensdag is eigenlijk nog een proefdag, en nemen we een gelimiteerd aantal tests af. We kunnen dat opschalen naar 3.000 tests per dag. In juli schatten we dat er veel gebruik zal worden gemaakt van het centrum.'

Naast de extra testlocatie aan de Brabanthal, is er ook een tweede extra locatie geopend. Die bevindt zich op de parking van het Van Dalecollege in de Naamsestraat, in het centrum van de stad. (Belga)