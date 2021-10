De coronacijfers in de Australische deelstaat Victoria blijven ondanks een lockdown van twee maanden stijgen en hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. De autoriteiten in de regio met de metropool Melbourne meldden dinsdag binnen 24 uur 1.763 nieuwe besmettingen. Dat is meer dan ooit sinds het begin van de pandemie en meer dan in een andere Australische deelstaat.

Momenteel liggen meer dan 500 inwoners van Victoria in verband met covid-19 in de ziekenhuizen, waarvan ongeveer 100 op intensieve zorgen, aldus regionaal premier Daniel Andrews. Zesenzestig procent van de patiënten was niet gevaccineerd, 28 procent had één vaccindosis gekregen en zes procent was volledig gevaccineerd. 'De cijfers spreken duidelijke taal', aldus de politicus. 'Als je ingeënt bent, is de kans veel kleiner dat je ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis belandt.'

De deelstaat in het oosten van Australië gaat voor de zesde keer op slot. Maandag meldde de Australische omroep ABC dat Melbourne anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie een roemloos record had gevestigd: de regionale hoofdstad leeft nu 246 dagen in lockdown. Daarmee is de vorige 'recordhouder' Buenos Aires (Argentinië) geschiedenis.