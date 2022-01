Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor de verlenging van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in Vlaanderen. De huidige regeling zou eind deze maand aflopen, maar wordt nu tijdelijk verlengd. Een precieze einddatum staat er niet in het decreet maar wordt gekoppeld aan het einde van de 'epidemische noodsituatie' op federaal niveau. Zodra die noodsituatie achter de rug is, kan het CST op de schop, zeggen meerderheidspartijen (N-VA, CD&V, Open Vld).

Het huidige voorstel van decreet over de toepassing van het CST in Vlaanderen loopt eind januari af. Het Brussels en Waals Parlement hebben intussen al het licht op groen gezet voor een verlenging van het gebruik van het CST. Daar loopt de verlenging tot uiterlijk 15 april.

Ook in het Vlaams Parlement is vorige maand door de meerderheid een voorstel ingediend dat voorziet in een verlenging van het CST. Dat voorstel werd woendag met spoed geagendeerd en besproken in de plenaire vergadering.

Volgens indieners Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) is het door de huidige vijfde golf nodig op tijdelijk vast te houden aan het CST.

De meerderheidspartijen benadrukken dat het gaat om een 'tijdelijke' verlenging. De duur van de verlenging wordt gekoppeld aan de duur van de 'epidemische noodsituatie', al kan de Vlaamse regering op elk ogenblik beslissen om vroeger in te grijpen. 'Hopelijk is het binnen enkele weken niet meer nodig zodra we belanden in de gele fase (bij de gele fase in coronabarometer is de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen onder controle, red.)', stelt N-VA-parlementslid Parys.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA stemden tegen de verlenging van het CST. Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens is het instrument zelf niet alleen 'vrijheidsbeperkend en discriminerend', maar is het ook 'onbegrijpelijk en een ware schande' dat er over de verlenging geen grondig parlementair debat is gevoerd. Volgens Lise Vandecasteele (PVDA) zorgt de coronapas voor een 'vals gevoel van veiligheid' en zijn er ook geen legitieme argumenten om het instrument te verlengen. (Belga)