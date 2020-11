In de Kempense gemeenten Mol, Balen, Dessel, Retie, Geel, Meerhout en Laakdal vallen weldra de lokaal strengere coronamaatregelen voor -12-jarigen weg. Vanaf maandag 30 november mogen ze weer deelnemen aan openluchtactiviteiten, twee weken later ook aan indooractiviteiten.

De zeven lokale besturen beslisten om strenger in te grijpen dan de meest recente nationaal aangekondigde coronamaatregelen, omdat de druk op de eerstelijnszorg er groter was dan elders. De uitzonderingen die werden voorzien voor -12-jarigen gelden er daarom niet. Intussen is het aantal ziekenhuisopnames in Mol en Geel echter in dalende lijn en ook de besmettingsgraad is niet veel hoger meer dan gemiddeld. "Samen hebben we deze unieke kans ook effectief gegrepen", klinkt het nu.

Om geen risico's te nemen, worden de beperkingen voor -12-jarigen slechts stapsgewijs opgeheven. "Op dit moment weten we niet welke impact de herstart van de scholen de komende twee weken zal hebben op de besmettingen", aldus de zeven besturen in een mededeling. "De huidige trend is inderdaad dalende, maar de situatie blijft nog steeds precair waarbij het nog ieder moment de verkeerde richting kan uitgaan. Voorzichtigheid blijft absoluut nog aan de orde."

Voor de +12-jarigen en alle volwassenen verandert er niets. (Belga)