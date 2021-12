Op 9 januari vindt in Brussel opnieuw een betoging plaats tegen het huidige coronabeleid. Dat schrijft Het Nieuwsblad vrijdag en het nieuws wordt aan Belga bevestigd. De eerste coronabetoging van de organisatie Samen voor Vrijheid bracht op 21 november 35.000 mensen op de been, hoewel de organisatie zelf spreekt van het dubbel aan demonstranten.

Donderdagavond maakte Sarah Melis, een van organisatoren, het nieuws bekend via haar Facebookaccount. Ondertussen heeft Melis het bericht verwijderd. De organisatie heeft nog geen politievergunning gekregen voor de geplande mars. Volgens medeorganisator Ezra Armakye was de post misschien wat voorbarig, maar mikt Samen voor Vrijheid toch op 9 januari voor hun nieuwe actie. 'We willen iets unieks en creatiefs doen omdat heel veel andere organisaties nu ook betogingen organiseren. We willen natuurlijk niet afgezaagd worden, maar juist een beter signaal geven', klinkt het bij Armakye. Tijdens de coronabetoging in november kwam het tot rellen en doorheen de hoofdstad werden vernielingen aangebracht. Drie agenten raakten gewond. Aan de zijde van de betogers viel een gewonde. Volgens de organisatoren waren politieagenten zelf de aanstokers van de rellen.

'Tijdens de speeches gebruikte de politie traangas en splitste ze de betoging in twee. De verantwoordelijkheid van de rellen ligt bij hen', aldus Armakye. Samen voor Vrijheid heeft een klacht ingediend bij Comité P tegen de manier waarop de Brusselse politie optrad. 'We hebben beeldmateriaal dat de politie mensen heeft ingezet om hen aan te vallen zodat zij hun protocol konden volgen.' Toch blikt Armakye met een positief gevoel terug op de mars. 'Het was zeker een succes. Van de 74.000 betogers die wij hebben geteld, waren er maximaal 40 mensen die rel schopten. Om volledig daarop te concentreren in de media is jammer. We hebben die dag een breed netwerk kunnen opzetten en mensen moed kunnen geven.'

Na de mars schreven verschillende media dat de organisatoren banden zouden hebben met extreemrechtse groeperingen, hoewel Samen voor Vrijheid beweert dat het een apolitieke beweging is. Sarah Melis droeg tijdens de betoging een trui van Feniks Vlaanderen, een nieuwe groep die uit verschillende leden van Schild & Vrienden bestaat. Ze zou ook communicatieadvies gekregen hebben van extreemrechts parlementslid Dries van Langenhove die ook meeliep in de mars. 'Dat was een verzinsel van de mainstream media. Er waren mensen die geassocieerd kunnen worden met extreemrechts, maar ook met extreemlinks. Dat maakt voor ons niet uit, we strijden samen voor vrijheid', reageert Armakye. Toch bevestigt hij dat Van Langenhove Melis advies gaf over hoe ze na de betoging best in de media moest reageren. (Belga)