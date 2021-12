Als kinderen tussen 5 en 11 jaar worden gevaccineerd, zal dat niet op school gebeuren. Het departement Onderwijs heeft aangegeven dat niet te willen, zei minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het Vlaams Parlement na vragen van Freya Saeys (Open Vld) en Katrien Schryvers (CD&V).

Binnen twee dagen wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie van kinderen verwacht. Indien dat positief is, wil Beke snel van start gaan met de campagne. "Bij voorkeur al begin januari", zei hij. "Ik begrijp wel de bezorgdheid van ouders die twijfelen. Om hen te overtuigen is een campagne in voorbereiding."

De vaccinatie zal evenwel niet op school gebeuren. "We hebben overleg met het departement Onderwijs en daar is duidelijk aangegeven dat de scholen niet willen dat het vaccineren in de scholen zelf gebeurt, wat logistiek de makkelijkste oplossing zou zijn", aldus de minister. "Daarom dat we uitgekeken hebben naar alternatieven. Het zal gebeuren in de vaccinatiecentra. En als zij dat niet kunnen doen door gebrek aan capaciteit, of als ze zich niet op die manier kunnen organiseren, zijn er andere mogelijkheden die we onderzoeken. Het zou bijvoorbeeld in Het Huis van het Kind kunnen worden georganiseerd."

Freya Saeys vindt dat een spijtige zaak. "De Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn al actief in de scholen voor andere vaccins", zei ze. "Waarom zou je die weg nu niet volgen? Daarnaast moeten ouders verlof nemen indien het in een vaccinatiecentrum gebeurt, terwijl dat niet het geval is wanneer het in de school zelf plaatsvindt. Het lijkt me de logica zelve dat een kind op school wordt gevaccineerd. Ik pleit er dan ook voor dat minister van Onderwijs Ben Weyts deze piste ernstig heroverweegt."

Katrien Schryvers pleitte voor duidelijke informatie naar de ouders, zodat ze op een goede manier een beslissing kunnen nemen. "Het gaat om een moeilijke afweging tussen de impact op het kind zelf en de impact op de maatschappij", gaf ze aan. (Belga)