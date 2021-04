De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd niet te snel conclusies te trekken over de nieuwe coronavariant die in India is opgedoken. De organisatie houdt de variant in de gaten, maar heeft deze nog niet als zorgwekkend geclassificeerd. Dat heeft een woordvoerster van de WHO maandag gezegd.

De WHO zegt dat het op dit moment niet duidelijk is in hoeverre de variant verantwoordelijk is voor de snelle toename van het aantal besmettingen en doden in India de afgelopen maanden. Er zijn veel factoren die daarin een rol gespeeld kunnen hebben, zei de woordvoerster. Zo kunnen festivals en andere evenementen met veel deelnemers de besmettingen hebben versneld. Het hogere dodental kan ook te wijten zijn aan het feit dat de ziekenhuizen hun maximumcapaciteit hebben bereikt.

De Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten zijn door de WHO geclassificeerd als 'varianten die aanleiding geven tot bezorgdheid'. De WHO noemt een variant zorgwekkend als die zich gemakkelijker verspreidt, ernstigere ziektegevallen veroorzaakt, het immuunsysteem omzeilt of de doeltreffendheid van behandelingen vermindert.

In India werden maandag meer dan 350.000 besmettingen gemeld op 24 uur. Het land telt 1,3 miljard inwoners en heeft in totaal meer dan 17 miljoen besmettingen geregistreerd. (Belga)