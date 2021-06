De horecasector heeft in het kader van de coronapandemie in totaal bijna 710 miljoen euro aan steun ontvangen. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) woensdag gezegd bij de heropening van de horeca. De minister gaat samenwerken met de horecasector om voor de heropstart de komende maanden voldoende opgeleid personeel te voorzien.

Na 232 dagen sluiting mogen horeca-uitbaters vanaf woensdag opnieuw klanten binnen ontvangen. Ter gelegenheid van de heropening gingen minister Crevits en voorzitter van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwé ontbijten in Torhout. Daar maakte Crevits een balans op van het afgelopen coronajaar. In totaal werd de voorbije maanden bijna 710 miljoen euro aan steun betaald. Voor een café betekent dat bijna 20.000 euro gemiddeld, voor een restaurant is dat ruim 23.000 euro en voor een hotel is dat bijna 34.000 euro. 'De bescherming wordt nog tot eind juni aangehouden. Daarna moeten we bekijken welke sectoren er nog echt nood aan hebben. De meeste zaken zullen op eigen kracht verder kunnen maar de sector van bijvoorbeeld grote feestzalen of hotels in grote steden zullen extra steun nodig hebben, tenzij er extra versoepelingen komen', aldus Crevits.

Naast de financiële bescherming en ondersteuning is de horecasector vandaag voornamelijk op zoek naar personeel. Door de lange sluiting zijn heel wat werknemers uit de sector afgehaakt. Dat is te zien in het aantal vacatures bij de VDAB. Zo stonden eind mei nog ruim 2.600 vacatures open, het hoogste aantal in drie jaar tijd. Om daar een antwoord op te bieden, slaan minister Crevits en de horecasector de handen in elkaar met een actieplan. Zo zorgt de VDAB voor snelle en korte opleidingen voor wie in de horecasector aan de slag wil. Voor bedrijven waar sprake is van een herstructurering, wordt een aanbod gedaan om werknemers via outplacement naar de horecasector toe te leiden. Binnenkort gaat de 'horecabus' op tour. Dat is een mobiele opleidingsunit waar alle materiaal, van een mobiele keuken tot een 'zaal', voor handen is om in Vlaanderen opleidingen te voorzien.

Voorzitter van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwé ziet ondertussen nog verschillende uitdagingen voor de horecasector in de komende periode. 'Het volgende Overlegcomité zou duidelijkheid moeten geven over verschillende zaken. Zal het sluitingsuur verlaten en hoe zal het aantal personen per tafel evolueren. Dat zijn belangrijke zaken die horecazaken moeten weten om reservaties te kunnen aannemen voor de zomermaanden. Ook over de voorwaarden voor trouwfeesten en events in augustus moet duidelijkheid komen.' (Belga)