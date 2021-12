Frankrijk heeft woensdag een nieuw record van covid-19-besmettingen gebroken. Voor het eerst is de grens van 200.000 nieuwe gevallen in een etmaal overschreden, zo blijkt uit cijfers die minister van Gezondheid Olivier Véran bekendmaakte.

De voorbije 24 uur werden in Frankrijk ongeveer 208.000 gevallen geregistreerd, 'een duizelingwekkend cijfer', zei de minister in het parlement. Dinsdagavond had Frankrijk bijna 180.000 nieuwe covid-19-gevallen in 24 uur tijd gemeld, wat al een record was.

'We staan tegenover twee vijanden', de deltavariant, die zijn laatste woord nog niet gesproken heeft, en de omikronvariant, çen dan heb ik het niet meer over een golf maar over een vloedgolf'. Maandagavond had de Franse minister voorspeld dat 'we tegen begin januari aan ruim 250.000 gevallen per dag kunnen zitten'.

Het wetsontwerp over de vaccinatiepas wordt woensdag in de bevoegde commissie van het parlement onderzocht en vervolgens in de Assemblée nationale en de Senaat besproken om op 15 januari van kracht te worden. (Belga)