Asymptomatische kinderen van minder dan twaalf jaar oud die een hoogrisicocontact hadden nadat ze werden blootgesteld aan een huisgenoot met COVID-19 moeten net als volwassenen niet in quarantaine wanneer ze minder dan vijf maanden geleden zelf positief testten. Dat verduidelijk gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag in een update.

Ze dienen wel een mondmasker te dragen in binnenruimtes (voor kinderen vanaf zes jaar) en hun contacten, in het bijzonder met risicogroepen, te beperken. De andere kinderen volgen de regels voor hoogrisicocontacten volgens de vaccinatiestatus van de volwassenen waarbij ze verblijven. Bij een verschillende vaccinatiestatus tussen de volwassenen, wordt rekening gehouden met de minst gevaccineerde.

Indien dus één van de volwassenen niet volledig gevaccineerd is, dient het kind in quarantaine te blijven. De duur van de quarantaine en timing van zelftest(en) is zoals voor niet-gevaccineerde of deels-gevaccineerde volwassenen. De voorbije dagen was er verwarring ontstaan over de concrete toepassing van recente wijzigingen op vlak van quarantaine en isolatie. Heel wat scholen werden overspoeld door telefoontjes van ouders die niet goed wisten welke regels toe te passen, maar moesten zelf ook vaak het antwoord schuldig blijven. Sciensano zegt de verwarring, die buiten haar wil om is ontstaan, ten sterkste te betreuren.

Het gezondheidsinstituut preciseert voorts dat er wel strengere regels gelden indien er zich op één week tijd in dezelfde klas vier besmettingen voordoen (de zogenaamde 'noodremprocedure'). In dat geval wordt de klas gesloten en moeten alle kinderen en de leerkracht zonder uitzonderingen gedurende vijf dagen in quarantaine. Aansluitend aan de quarantaine moet nog gedurende vijf dagen verhoogde voorzichtigheid aan de dag gelegd worden.

Is het kind ten slotte blootgesteld in een andere context zoals bijvoorbeeld in de sportclub of door een niet-inwonend familielid of vriend, dan wordt het beschouwd als een laagrisicocontact en dringt een test zich op bij mogelijke symptomen van COVID-19. (Belga)