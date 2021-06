In Wallonië worden er geen eerste prikken meer gezet met het vaccin van AstraZeneca. In het Brussels gewest wordt het vaccin ook steeds minder gebruikt, want 95 procent van de leveringen wordt voorbehouden als tweede dosis. Dat meldt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, op de wekelijkse persmeeting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

'We hebben op dit moment nog zeer weinig beschikbare dosissen van het vaccin van AstraZeneca, we moeten praktisch 95 procent behouden voor het toedienen van tweede dosissen', vertelt Neven. 'We blijven ook ons publiek van 40-plussers uitbreiden, dus het vaccin is wel nog steeds zeer bruikbaar voor ouderen.'

In Brussel worden 36-plussers (geboren in 1985 of ouder) momenteel uitgenodigd voor vaccinatie en mogen 31-plussers (geboren in 1990 of ouder) zich op de wachtlijst inschrijven. Nu beslist is om de 16- en 17-jarigen ook te vaccineren hoopt het Brussels gewest binnenkort wel vaccins te recupereren van Vlaanderen en Wallonië. Volgens Brussels gezondheidsminister Alain Maron gaat het al om 120.000 dosissen.

'In de aanvangsfase bij het inenten van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra en ziekenhuizen, maar ook het personeel van de politie en de interventiediensten, zien we dat er veel Vlamingen en Walen werden gevaccineerd. Vandaar onze vraag om die quote te recupereren van die andere regio's. Zo kunnen we iedereen in Brussel voor eind juli ook de kans geven om zich te laten vaccineren', stelt Neven.

In het Brussels gewest zijn er deze week 69.000 vaccins beschikbaar om toegediend te worden. Volgende week stijgt dat aantal verder naar 74.000 dosissen. (Belga)