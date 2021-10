De stad Vilvoorde voert vandaag/dinsdag het Covid Safe Ticket (CST) in in fitnesscentra. Dat meldt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). De nieuwe regel geldt alvast tot half januari.

Bonte heeft gisteren een overleg met de gouverneur gehad, die heeft groen licht gegeven om het CST in te voeren. Bonte vaardigt een burgemeestersbesluit uit, op basis van de nieuwe gemeentewet. 'Die zegt dat burgemeesters alle middelen mogen inzetten om pandemieën tegen te gaan. We hebben de juiste juridische basis gevonden.'

De belangrijkste reden om het CST in te voeren is de toestroom van Brusselaars in de Vilvoordse fitnesszaken. 'Dat fenomeen zien we hier nu al. Niet-gevaccineerde Brusselaars komen hier sporten, omdat het in Brussel niet meer kan. Daarom voeren we het Covid Safe Ticket ook in Vilvoordse fitnesszaken in.'

De coronapas is in Vilvoorde ook verplicht in het cultuurcentrum Het Bolwerk en in de Stadsfeestzaal. De horeca kan voorlopig nog zonder CST werken.