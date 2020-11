"We gaan Kerstmis niet via Skype vieren. Dat moet ons doel zijn. Iedereen heeft mooie vooruitzichten nodig. Daarvoor moeten we de regels de komende weken strikt blijven volgen en moeite blijven doen. Voor onze zieken, ouderen, kwetsbaren. En voor ons ziekenhuis- en zorgpersoneel". Dat stelt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in een mededeling. Hij herhaalt ook het verzet van de Franstalige liberalen tegen het voorstel van koolstoftaks van coalitiegenoot en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) en, pleit voor een veiligheidskorps binnen de politie.

Als de cijfers het op dat moment toelaten, kunnen we Kerstmis hopelijk in onze beperkte en dichtste (familie)kring vieren, aldus Bouchez. "Als winkels op een bepaald moment weer open zouden kunnen, zullen we dat zeker doen. Maar we moeten realistisch zijn, de situatie is daarvoor nu nog te slecht. De allereerste prioriteit gaat naar iets meer sociale contacten. Ik kan me niet inbeelden dat we aan mensen gaan zeggen dat ze Kerstmis maar met 1 andere persoon mogen vieren. Het gaat om hun welzijn, hun geestelijke gezondheid. Om meer menselijkheid," vervolgt de MR-voorzitter die spreekt van een kerstfeest met 3 of 4 mensen, " als de cijfers het mogelijk maken".

Wat het mogelijke coronavaccin betreft, wil hij inentingen aanmoedigen en promoten, zeker bij de meest kwetsbare doelgroepen, "maar we zullen ze niet verplicht maken". De MR herhaalt ook het verzet tegen de koolstoftaks die Ecolo-minister Khattabi wil invoeren: "Het regeerakkoord is heel duidelijk op dat vlak. Een carbontaks zou niet alleen de gewone mensen en de middenklasse treffen, maar ook onze bedrijven. Met een koolstoftaks zouden gezinnen 300 tot 400 euro betalen. Niet met de MR, niet met de liberalen. We hebben stimulansen nodig voor een gedragswijziging, geen nieuwe belasting".

En voorzitter Georges-Louis Bouchez gaat nog verder: "Er komen geen nieuwe belastingen die de gewone mensen of de middenklasse raken. Mensen die werken, ondernemen, investeren. De effectentaks van de vorige regering wordt aangepast. Effectenrekeningen zullen niet meer worden belast vanaf 500.000 euro, maar pas vanaf 1 miljoen euro. Een dergelijke bijdrage is niet abnormaal in een crisisperiode als deze. Aan het kapitaal van de gewone mensen, van de middenklasse, mag niet verder worden geraakt." Daarnaast pleit hij voor een speciaal veiligheidskorps bij de politie, met aangepaste uitrusting en wapens, om het werk van de militairen in de straat over te nemen. Bouchez brak tot slot een lans voor de strijd voor fundamentele vrijheden en tegen discriminatie. (Belga)