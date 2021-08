De coronacrisis heeft onmiskenbaar een impact op het Vlaams onderwijs. Zo zijn er meer afwezigheden in het leerplichtonderwijs en werden in het secundair onderwijs tijdens de coronacrisis meer A-attesten, getuigschriften en diploma's uitgereikt. Dat blijkt uit de coronamonitor.

De monitor geeft op basis van de administratieve data van het ministerie van onderwijs een overzicht van de opvallendste verschuivingen ten opzichte van de vijf voorgaande schooljaren. Het rapport onderzoekt welke verschuivingen zich door de coronacrisis hebben voorgedaan in de studiekeuzes en de studieloopbanen, van het kleuter- tot het volwassenenonderwijs.

De impact van de coronacrisis op de samenleving was en is groot en strekt zich uit over vele facetten van het leven van de inwoners, ook in Vlaanderen. Uit de coronamonitor blijkt duidelijk dat ook het onderwijs niet gespaard bleef en nog steeds niet blijft.

Tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 werden de lessen in alle onderwijsniveaus geschorst. Ook na de eerste golf bleef (deeltijds) afstandsonderwijs een realiteit voor leerlingen, studenten en cursisten vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs. Klassen en scholen moesten soms tijdelijk in quarantaine. Nieuwe golven leidden tot verlengingen van vakanties.

Die conclusies waren al grotendeels bekend. In de coronamonitor graven de onderzoekers nog dieper naar de impact van de pandemie op het onderwijs. De voorlopige analyses van de onderzoekers leveren een gemengd beeld op. Zo zijn er duidelijk meer afwezigheden in het leerplichtonderwijs. Dat is volgens het rapport normaal omdat er meer leerlingen ziek zijn geworden dan in normale schooljaren. Net zoals in niet-coronaschooljaren waren leerlingen met een laagopgeleide moeder, een andere thuistaal dan Nederlands of een schooltoelage meer afwezig dan andere leerlingen.

Tegelijk werden in het secundair onderwijs tijdens de coronacrisis meer A-attesten, getuigschriften en diploma's uitgereikt. Deze stijging is het minst sterk in het BSO. Ook het aandeel leerlingen met diploma of studiegetuigschrift in het tweede leerjaar van de derde graad neemt sterk toe. Deze stijging lijkt er volgens de onderzoekers op te wijzen dat de scholen milder gedelibereerd hebben in het schooljaar 2019-2020.

Ook in het hoger onderwijs stijgt het studierendement. Het aantal inschrijvingen Verpleegkunde zat sinds het schooljaar 2015-2016 in een dalende lijn. In het schooljaar 2020-2021 werd duidelijk gebroken met deze trend. Er is een opvallende stijging van het aantal inschrijvingen: van 6.444 studenten in schooljaar 2019-2020 naar 7.225 studenten in schooljaar 2020-2021.

Wat het volwassenenonderwijs betreft zien de centra een sterke daling in het aantal cursisten en in het aantal behaalde kwalificaties. De impact van de coronacrisis is volgens het rapport het duidelijkst te zien wanneer er gekeken wordt naar kalenderjaren in plaats van schooljaren. Er is een duidelijke daling in het aantal inschrijvingen in 2020 in het secundair volwassenenonderwijs, die relatief gezien nog sterker is in de basiseducatie. Waarschijnlijk komt dat omdat gedurende de coronaperiode het Agentschap Integratie en inburgering een tijdlang geen intakes heeft kunnen uitvoeren. Daardoor hebben ze geen mensen kunnen doorverwijzen naar de basiseducatie. (Belga)