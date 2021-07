Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen week fel toegenomen. Momenteel raken vooral jongeren tussen de 18 en 24 jaar besmet. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht verklaard op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum over de coronacijfers. Daarnaast vertraagt de daling van het aantal ziekenhuisopnames.

Tussen 27 juni en 3 juli hebben elke dag gemiddeld 545 Belgen positief getest op het coronavirus. Dat is na een lange periode van daling opnieuw een toename van maar liefst 66 procent in vergelijking met de week voordien. Dat betekent dat er per dag nu meer dan 200 extra besmettingen worden vastgesteld in vergelijking met een week geleden. Sciensano verwacht dat de besmettingscijfers de komende dagen nog verder zullen toenemen.

De huidige stijging doet zich uitsluitend voor bij mensen onder de 60 jaar. Bij de 60-plussers gaan de cijfers wel nog in dalende lijn.

De voorbije twee weken, tussen 21 juni en 4 juli, werd 43 procent van de besmettingen veroorzaakt door de alfavariant (Britse variant), 1,1 procent door de bètavariant (Zuid-Afrikaanse), 4,6 procent door de gammavariant (Braziliaanse) en 50,2 procent door de deltavariant (Indiase). De deltavariant is daarmee de dominante variant in België geworden.

Ziekenhuisopnames

Tussen 30 juni en 6 juli werden dagelijks nog gemiddeld 16 mensen met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een vijfde minder dan de week voordien, al is het meest recente dagcijfer van 25 ziekenhuisopnames wel het hoogste van de afgelopen week. Bovendien vertraagt de daling van het aantal ziekenhuisopnames.

'In het bijzonder in Vlaanderen zien we dat het aantal ziekenhuisopnames de voorbije week slechts met 5 procent is gedaald', aldus Van Gucht. 'Als we enkel naar de voorbije dagen kijken, zien we dat het aantal ziekenhuisopnames zelfs lichtjes gestegen is. Het blijft weliswaar gaan om lage cijfers. Het is echter wel mogelijk dat het weekgemiddelde van de ziekenhuisopnames binnenkort opnieuw zal stijgen.'

In het totaal liggen er nu nog 257 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis (-22 procent), van wie 102 op de afdeling intensieve zorg (-29 procent). Er sterven dagelijks gemiddeld nog iets meer dan drie mensen aan de gevolgen van covid-19. Dat is een daling van 18 procent ten opzichte van de week voordien. De helft van deze overlijdens wordt momenteel vastgesteld in de leeftijdsgroep tussen 45 en 74 jaar. (Belga)