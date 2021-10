We zullen ons met z'n allen zeer schrap moeten zetten om de vierde coronagolf te bedwingen. Die boodschap had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag in Terzake op Canvas. Hij lanceert daarbij een oproep om mondmaskers vaker te dragen en het thuiswerk niet zomaar te laten vallen. En de Vlaamse regering moet klaar staan om burgemeesters die dat willen, meer gebruik te laten maken van het covid safe ticket.

De coronacijfers gaan opnieuw de slechte kant op. Minister Vandenbroucke verwacht dat er de komende dagen nog een forse stijging zal optreden van het aantal besmettingen én een steile stijging van de ziekenhuisopnames. 'De vierde golf was weliswaar verwacht, maar komt toch redelijk fors aan. We gaan schrikken de komende dagen.'

Er is volgens Vandenbroucke geen reden tot paniek, maar de cijfers moeten toch een wake-up call zijn. 'Het systeem zal niet kapseizen, als we ons verstand gebruiken en waakzaam zijn.' Met andere woorden: we moeten alles inzetten wat we in huis hebben. Dat gaat om meer vaccineren - er zijn nog altijd gemeenten waar de vaccinatiegraad laag ligt - maar ook om het dragen van het mondmasker. 'Het is niet omdat het in Vlaanderen niet meer algemeen verplicht is, dat het toch geen nuttig instrument kan zijn', aldus de minister.

Daarnaast roept hij mensen op die zich ziek voelen, thuis te blijven. En het telewerk wordt best niet te snel opzij geschoven. 'Telewerk kan geen kwaad in deze omstandigheden', luidt het. Hij kwam ook terug op burgemeesters die vaker gebruik willen maken van het covid safe ticket in hun gemeente. Die toestemming hangt nog even af van de federale regering, maar verschuift begin november naar de gewesten. Vandenbroucke roept de Vlaamse regering op klaar te zitten voor burgemeesters die dat willen. 'Ik vind dat men soms de indruk geeft dat het gaat om het wegnemen van vrijheid', betreurt de minister.

Het coronacertificaat gebruiken op de werkvloer, zoals in Italië gebeurt, mag voor Vandenbroucke een punt van discussie zijn. Al benadrukt hij dat zoiets vandaag wettelijk onmogelijk is. 'Laat ons blijven bij wat wettelijk kan.'

Minister Vandenbroucke hoopt dat de Kamer voor Kerstmis het licht op groen zet voor zijn wetsontwerp dat de vaccinatie in de zorg verplicht maakt, met een sanctionering. Die tekst moet nog langs de regeringstafel passeren, maar het kan volgens de vicepremier niet zijn dat iemand die werkt met zieke mensen of kwetsbare ouderen, weigert zich te laten vaccineren. Het ontwerp zal een overgangsperiode voorzien, 'maar ik kan me niet inbeelden dat in de zomer nog mensen werken in de zorg die niet gevaccineerd zijn.' (Belga)