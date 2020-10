Meerdere honderden mensen - volgens de politie vooral rechtse hooligans - waren in het centrum van Barcelona verwikkeld in confrontaties met agenten, zo berichtten de krant La Vanguardia en de openbare omroep RTVE. Op beelden is te zien hoe betogers agenten bekogelen met stenen, afvalcontainers in brand staan en barricades zijn opgeworpen op straat. Lokale media melden ook dat winkels geplunderd werden. In totaal werden twaalf mensen opgepakt. In andere steden, zoals Bilbao en Burgos, was er eveneens onrust. In Vilafranca del Penedès eisten 120 jongeren "vrijheid" en probeerden ze het gemeentehuis te bestormen, aldus La Vanguardia.

Ook in Italië was er vrijdagavond hevig protest tegen strengere coronamaatregelen. In Firenze werden zowat 200 betogers verhinderd om het bekende Piazza della Signoria te bereiken. Dat leidde tot rellen met de politie, waarbij molotovcocktails, flessen en stenen werden gegooid. Een twintigtal mensen werd opgepakt. In Bologna kwam een honderdtal mensen op straat op te protesteren. Het ging vooral om jongeren en hooligans, van wie sommigen een fascistische groet brachten.