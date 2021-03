Het coronavaccin van AstraZeneca is in proeven in de Verenigde Staten voor 76 procent effectief gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen. Dat is iets minder dan de eerder gecommuniceerde 79 procent, waarbij de Brits-Zweedse farmaceut kritiek had gekregen voor het gebruik van verouderde gegevens.

Het vaccin is volgens de farmaceut ook 100 procent werkzaam tegen ernstige of kritieke vormen van de ziekte. Het vaccin was ook voor 85 procent effectief in het verhinderen dat mensen van 65 jaar en ouder symptomen ontwikkelden.

Het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID) had eerder gezegd dat AstraZeneca 'verouderde' data had kunnen gebruiken bij klinische studies in de VS. 'Dat kan tot een onvolledige inschatting van de effectiviteit van het vaccin geleid hebben', klonk het. AstraZeneca stelde eerder op basis van onderzoek onder tienduizenden vrijwilligers dat het vaccin in 79 procent van de gevallen effectief was.

De kritiek was de zoveelste tegenvaller voor de farmaceut, die zijn coronavaccin ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit van Oxford. Eerder rezen al vragen over de effectiviteit van het vaccin en over eventuele bijwerkingen. (Belga)