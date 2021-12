De lidstaten van de Europese Unie hebben nog geen akkoord kunnen vinden over een aanpassing van de voorwaarden om in de context van de coronacrisis rond te reizen in de EU en vanuit derde landen naar de EU. 'We zijn er nog niet', zegt een hoge diplomaat woensdag, daags voor de Europese leiders op hun top in Brussel de aanpak van de crisis zullen bespreken. 'De meeste lidstaten vinden dat eerst de impact van de omikronvariant en de effectiviteit van de vaccinatieprogramma's moet worden nagegaan.'

De Europese Commissie stelde op 25 november voor hoe zij de aanbevelingen voor reizen naar en binnen de EU wil aanpassen. Ze wil een 'persoonsgebonden aanpak', waarbij wie over een geldig coronacertificaat beschikt en gaat reizen, in principe vrijgesteld wordt van bijkomende beperkingen als een test of een quarantaine. Voor het coronacertificaat - en dus ook het Belgische CST - stelt ze een standaard geldigheidsduur van negen maanden na de eerste vaccinatiecyclus voor. Wie niet gevaccineerd is en ook niet hersteld is van covid-19 zou bij het reizen naar of vanuit een donkerrode zone sowieso in quarantaine moeten. Ook bij reizen vanuit derde landen naar de EU wordt prioriteit gegeven aan gevaccineerde reizigers.

Het zijn de lidstaten die het eens moeten worden over de Commissievoorstellen en hun gezamenlijke aanbevelingen moeten updaten, maar voor een akkoord is het nog te vroeg. De coronacrisis staat donderdag nochtans bovenaan de agenda van de Europese top. De leiders gaan er opnieuw een lans breken voor vaccinatie tegen covid-19. 'Meer dan ooit tevoren is vaccinatie, ook met een derde dosis, ons beste wapen tegen de pandemie', schrijft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel in zijn uitnodigingsbrief voor de top. Hij noemt een gecoördineerde aanpak van de maatregelen cruciaal, 'vooral om onze mobiliteit te vrijwaren'.

Maar ondanks die laatste oproep bikkelen de lidstaten dus nog over de voorstellen van de Commissie. 'Omikron heeft het werk gehinderd', geeft een diplomatieke bron toe. 'Het hele pakket aan maatregelen is nog in beweging. De technische discussies lopen nog.' Dat de lidstaten best gecoördineerd optreden, bewees Italië dinsdag nog. Het voerde op eigen houtje een verstrenging van de reisvoorwaarden in: niet-gevaccineerde reizigers die Italië binnenkomen moeten voortaan vijf dagen in quarantaine, gevaccineerde reizigers moeten een PCR-test ondergaan, ook als ze uit een andere Europese lidstaat komen. De Commissie reageerde al scherp op het Italiaanse initiatief.

België steunt het voorstel om de geldigheidsduur van de coronacertificaten te beperken tot negen maanden, zei premier Alexander De Croo dinsdag in de Kamer. Hij liet verstaan dat er nog over gediscussieerd wordt of die regel op 1 februari of op 1 maart in werking moet treden. Op een vergadering met haar collega's uit de andere lidstaten, zei minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dan weer dat België ook een verplichte PCR-test voor vertrek voor alle reizigers uit derde landen steunt.

Ons land vraagt dat de lidstaten aan doorgedreven genoomsequencing doen om zo snel mogelijk over sluitende wetenschappelijke gegevens over de omikron- en andere varianten te beschikken. Ook aan de ontwikkeling van medicijnen tegen en nieuwe behandelingen van covid-19 hecht België veel belang.

Wanneer het over internationale solidariteit gaat, zal premier De Croo op de Europese Raad wellicht een lans breken voor een groter engagement van de EU. Nu delen de lidstaten hun vaccins wel met landen die achteroplopen met hun vaccinatiecampagne, maar waarom zou Europa geen medische ondersteuning kunnen bieden of waar mogelijk helpen met vaccineren? 'Dat zou een belangrijk signaal zijn naar onze Afrikaanse vrienden', luidt het in Belgische kringen.

De Europese leiders hebben overigens heel wat te bespreken donderdag. Behalve de coronacrisis, staan ook de spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens, de situatie in Wit-Rusland, het migratiebeleid, de hoge energieprijzen en het Europees Strategisch Kompas op hun agenda. Afronden doen ze met een eurotop, waar ze toestand van de Europese economie zullen bekijken. Aan dat gesprek neemt ook ECB-voorzitter Christine Lagarde deel. (Belga)