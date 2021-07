Het aantal coronabesmettingen in Europa is de afgelopen week weer gestegen, nadat het tien weken op rij was gedaald. Dat meldt de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO waarschuwt voor het risico op een nieuwe golf. 'Er komt een nieuwe golf in de Europese regio, tenzij we gedisciplineerd blijven', zei Hans Kluge, de Europese WHO-directeur, donderdag op een persconferentie.

De WHO riep ook de gaststeden van het Europees kampioenschap voetbal op om de toeschouwers beter op te volgen, zowel voor hun aankomst in het stadion als na hun vertrek. 'We moeten verder kijken dan de stadions op zich', zei Catherine Smallwood, een verantwoordelijke van de Europese afdeling van de WHO. Zij kreeg de vraag welke aanbevelingen ze doet nu de besmettingen toenemen in Londen en Sint-Petersburg. Zowel de halve finales als de finale vinden volgende week plaats in Londen. In Sint-Petersburg spelen Zwitserland en Spanje vrijdag hun kwartfinale. (Belga)