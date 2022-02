De omikronvariant van het coronavirus is mogelijk minder mild dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een studie die woensdag gepubliceerd is in The New England Journal of Medicine.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) wijst erop dat het onderzoek geen echte nieuwe conclusies aanlevert, het vergelijkt enkele eerdere studies. Daarbij is het belangrijk op te merken dat het erg moeilijk is om in te schatten hoe ziek iemand wordt van omikron, omdat er al een hoge mate van vaccinatiegraad en immuniteit in populaties te vinden is.

Twee studies vonden dat omikron 75 procent meer kans had om een ziekenhuisopname te veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen die nog geen geschiedenis hadden van een infectie, in vergelijking met de deltavariant. Daarmee zou de variant even ziekmakend zijn als de originele Wuhanvariant.

"Daar zal het waarschijnlijk ook effectief op neerkomen, al is het niet evident dat te onderzoeken. Zeker is dat omikron geen gewoon verkoudheidsvirus is", zegt Van Ranst. "We moeten dus blijven oppassen en proberen het virus niet te krijgen of door te geven." (Belga)