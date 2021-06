Groot-Brittannië heeft vrijdag het hoogste aantal nieuwe covidbesmettingen geregistreerd sinds eind maart. Dat blijkt uit de officiële cijfers.

Exact 6.238 coronabesmettingen werden vrijdag geteld, het hoogste aantal sinds 25 maart. Hoewel de stijgende cijfers reden tot ongerustheid zouden kunnen zijn, blijkt uit een analyse van het nieuwsagentschap PA dat het merendeel van de grote ziekenhuisgroepen in Engeland geen covid-patiënten moest opnemen. Een handvol ziekenhuisgroepen in virus-hotspots melden wel een kleine stijging van de cijfers.Experts waarschuwen dat de 'delta-variant', beter bekend als de Indiase variant, kan leiden tot meer ziekenhuisopnames.

Ondertussen geven cijfers van het nationale statistiekbureau ONS aan dat het aantal besmette personen in Engeland met ongeveer 75 procent is toegenomen in een week. Het ONS schat dat 85.600 personen besmet waren in de week van 29 mei. Een week eerder waren er dat nog 48.500. Het is het hoogste cijfer sinds de week van 16 april.

De cijfers blijven wel lager dan begin dit jaar. Het ONS schat het aantal besmette personen in de week van 2 januari op 1,1 miljoen.

Gezondheidsminister Matt Hancock zegt dat de regering 'altijd had verwacht dat de besmettingen zouden toenemen' als de lockdown werd versoepeld. Maar de cijfers die 'zeer nauwlettend' in het oog gehouden worden, zijn die van de ziekenhuisopnames van coronapatiënten. 'We publiceren alle informatie die we hebben over de nieuwe varianten, ook over de delta-variant. Onze aanpak is er een van volledige transparantie. De data van de impact op de ziekenhuisopnames zijn zeer voorlopige cijfers. We kunnen dus niet op een betrouwbare manier concluderen dat er een impact is op het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden', aldus Hancock.

De Britse regering weegt momenteel af in hoeverre de coronamaatregelen op 21 juni kunnen opgeheven worden in Engeland. Een belangrijke expert zei dat premier Boris Johnson een 'zeer moeilijke' beslissing wacht. Professor Neil Ferguson zei dat een 'behoedzame' aanpak nodig is nu de regering de potentiële risico's afweegt tegen een verlangen naar normaliteit.

'We weten momenteel dat het aantal besmettingen met de delta-variant iedere negen dagen verdubbelt in het land, met variaties van plaats tot plaats', zei Ferguson aan BBC Radio 4 vrijdag. 'Maar we hebben nog niet volledig het effect gezien van wat er gebeurd is sinds 17 mei, stap 3 (van de roadmap uit de lockdown, nvdr.), de versoepeling van maatregelen. We kunnen dus verwachten dat de verspreiding nog gaat versnellen.' (Belga)