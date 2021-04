We zullen pas weten of deze voorzichtige versoepelingen een impact gaan hebben op de cijfers, als er weer meer getest wordt. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) na afloop van het Overlegcomité woensdag. De komende week wordt volgens de statisticus cruciaal om meer duidelijkheid te krijgen.

Vanuit de gezondheidssector heerst er nog steeds bezorgdheid over de aanhoudende hoge cijfers op de afdelingen intensieve zorg, zegt Molenberghs. 'Het blijft een onzekere toestand. We houden ons hart vast, maar ik heb begrip voor het politieke evenwicht dat gevonden moet worden tussen de verschillende spanningen en sectoren.'

Of de voorzichtige versoepeling een goed evenwicht inhoudt tussen een daling van de ziekenhuisopnames en mentaal welzijn, moeten we bekijken op basis van de cijfers, zegt de biostatisticus. 'Of de daling in het aantal besmettingen die zich nu aan het voltrekken is, een structurele daling is, valt nog moeilijk te zeggen. Er is de voorbije weken minder getest, en dat geeft een ander beeld. Als er weer meer getest gaat worden, kunnen we meer duidelijkheid zien. We moeten het echt goed opvolgen de komende week.'

'Het buitenverhaal gaat zuurstof geven aan mensen, maar we moeten nog even volhouden nu', vervolgt Molenberghs. 'Ik durf niet uitsluiten dat de cijfers nog iets gaan stijgen, maar ik hoop dat een structurele daling wordt ingezet. Wat wel positief is, is dat het aantal vaccinaties sterk aan het toenemen is. Maar ook in dat opzicht is het belangrijk erop te wijzen dat het nog even gaat duren alvorens de bezettingsgraad in de ziekenhuizen structureel gaat dalen. In Israël zagen we dat ook pas na een bepaalde termijn gebeuren.' (Belga)