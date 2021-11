De piek van het aantal ziekenhuisopnames wordt tussen eind november en midden december verwacht. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag verklaard op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

Tijdens de piek zullen mogelijk tussen de 650 en tot meer dan 1.200 coronapatiënten intensieve zorg nodig hebben. Sciensano baseert zich op modellen van de Simid-groep (universiteit van Antwerpen en Hasselt) onder leiding van biostatisticus Niel Hens en gezondheidseconoom Philippe Beutels. Die stelde een aantal scenario's op. Momenteel bedraagt het reproductiegetal (R-waarde), dat aangeeft aan hoeveel mensen een besmet persoon het virus doorgeeft, 1,125. In het worstcasescenario blijft het reproductiegetal verder stijgen. In dat geval zullen half december meer dan 1.200 bedden op de intensieve zorg bezet zijn. 'Dat is vergelijkbaar met de belasting in de eerste golf en dat scenario moeten we absoluut vermijden. Het zal ook moeilijk zijn om patiënten door te sturen naar het buitenland, want in onze buurlanden raken de ziekenhuizen ook steeds voller', zegt Van Gucht.

In het op een na slechtste scenario blijft de R-waarde stabiel tot begin december en daalt het reproductiegetal daarna. In dat geval zouden er meer dan 800 bedden bezet zijn op de intensieve zorg. In het derde scenario blijft de R-waarde stabiel tot 21 november en begint het getal daarna te dalen. Dat zou een piekbezetting op 750 bedden begin december betekenen. In het meest gunstige scenario zet het reproductiegetal vanaf 21 november een sterke daling in. In dat geval zouden er 640 coronapatiënten op intensieve zorg belanden. 'De hoogte van de belasting gaat in de eerste plaats afhangen van de mate waarin we met z'n allen het aantal besmettingen kunnen afremmen', verklaart Van Gucht. 'Ik wil herhalen dat het cruciaal is dat iedereen in elke sector en van elke leeftijd zijn of haar steentje bijdraagt om het virus tegen te houden.' (Belga)