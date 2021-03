Het is zaterdag heel rustig in de winkelstraten, zo meldt Comeos, de federatie van de Belgische handel en diensten. De baanwinkels ondervinden minder last van de strengere regels bij het winkelen.

Vanaf vandaag/zaterdag mag de Belg in de niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak winkelen. Volgens Comeos, dat de winkelketens vertegenwoordigt, heeft dat meteen ook een weerslag. "Over het algemeen zijn de meeste winkels open, maar het is zeer rustig in de winkelstraten", zegt Comeos. "Er is weinig passage en de klanten zijn ook in de war, ze vinden de verschillende regels nogal verwarrend", zegt de woordvoerder. "In de ene winkel mogen ze met twee binnen op afspraak, in de winkel ernaast moet er geen afspraak gemaakt worden, maar mogen ze enkel alleen binnen en maximaal een halfuur ... dat is niet zo eenvoudig allemaal."

De baanwinkels ondervinden minder last dan de winkels in de stad of die in de shoppingcentra. De klanten denken dat ze er meer kans hebben om te winkelen, omwille van de regel van maximaal 50 man, klinkt het nog. De winkels die de regeringen als niet-essentieel beschouwt, waaronder elektro-, mode- en meubelwinkels, mogen enkel nog klanten ontvangen op afspraak.

Hoeveel klanten tegelijk in de winkel mogen zijn, hangt af van de oppervlakte maar mag nooit meer dan 50 bedragen. Een afspraak maken kan ook nog vlak voor het winkelbezoek. Sommige winkeliers laten klanten aan de deur een afspraak regelen. (Belga)