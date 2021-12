Nieuw-Zeeland stelt de plannen om zijn grenzen geleidelijk te heropenen uit tot eind februari vanwege de opmars van de omikronvariant van het coronavirus Dat heeft de Nieuw-Zeelandse coronaminister Chris Hipkins dinsdag bekendgemaakt. Eerder was het plan om al halverwege januari te beginnen met de gefaseerde heropening.

'Door tot eind februari te wachten is Nieuw-Zeeland beter beschermd en kan de uiteindelijke verspreiding van omikron vertraagd worden', zei Hipkins in een verklaring. 'Die beslissing is uiteraard teleurstellend en zal veel vakantieplannen in de weg staan, maar het is belangrijk dat we de aanpassingen vandaag al bekendmaken, zodat die plannen heroverwogen kunnen worden.'

Om de omikronvariant te bestrijden wordt ook onder meer de tijd ingekort die tussen de tweede coronavaccinatie en de boosterprik moet zitten. In plaats van zes maanden hoeft er voortaan slechts vier maanden tussen de twee prikken te zitten. Daarnaast moeten reizigers bij aankomst in Nieuw-Zeeland een negatieve coronatest laten zien die maximaal 48 uur voor vertrek is gedaan. Voorheen was dat 72 uur.

Nieuw-Zeeland kondigde in oktober aan de grenzen vanaf halverwege januari te willen heropenen voor Nieuw-Zeelandse staatsburgers en Nieuw-Zeelanders die in Australië wonen. Zij zouden bij aankomst niet langer in quarantaine hoeven. De grenzen zouden vanaf 30 april voor alle gevaccineerde reizigers worden opengesteld. Het is nog niet bekend of ook die plannen worden uitgesteld.

Sinds maart 2020 is de grens van het land vanwege covid-19 voor nagenoeg iedereen gesloten, behalve voor eigen burgers en inwoners. Wel was er eerder dit jaar enkele maanden een reisbubbel met Australië.