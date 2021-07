Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft weinig zin om in aanloop naar het Overlegcomité 'loze beloftes' te maken over het sluitingsuur in de horeca of de heropening van het nachtleven vanaf september. Hij verwijst naar Nederland dat door de sterk stijgende coronacijfers een aantal versoepelingen terugdraait. 'Ik heb absoluut geen zin om in een Nederlands jojobeleid terecht te komen', zo zei Vandenbroucke zondag in VTM Nieuws.

Volgende week vrijdag komen de regeringen van het land opnieuw samen in het Overlegcomité om zich te buigen over de coronasituatie. De discussie over die situatie laait intussen opnieuw op. Het aantal besmettingen stijgt en landen als Nederland schroeven versoepelingen terug. Vlaams minister-president Jan Jambon zegt intussen dat hij vooral naar de vaccinaties kijkt en dat het normale leven opnieuw 'min of meer' kan hernemen wanneer eind augustus 90 procent van de volwassen Vlamingen gevaccineerd zal zijn. Zo zei Jambon zondag in De Ochtend.

Minister Vandenbroucke waarschuwt dat voorlopig nog maar 40 procent van de mensen volledig gevaccineerd is. Het is volgens de Vooruit-minister dan ook nog niet het moment om 'alle remmen los te gooien'. Vandenbroucke fronst daarom ook de wenkbrauwen bij de discussies over het sluitingsuur in de horeca en het mogelijk hernemen van het nachtleven in september. Volgens Vandenbroucke is het een grotere prioriteit dat cafés en restaurants zorgen voor voldoende ventilatie en de verplichte CO2-meters plaatsen.

De Vooruit-minister heeft vooral weinig zin in Nederlandse toestanden. Daar moet de regering-Rutte een reeks versoepelingen terugdraaien. 'We hebben uit de Nederlandse ervaring geleerd dat je best geen loze perspectieven geeft. Ik heb absoluut geen zin in een jojobeleid zoals in Nederland', zo zei Vandenbroucke bij vtm.

Met het COVID-certificaat moet het volgens Vandenbroucke wél mogelijk zijn om binnenkort evenementen op een veilige manier te organiseren. Dat certificaat moet ook helpen bij de organisatie van massa-evenementen zoals Pukkelpop. Volgens Vandenbroucke kan dat festival plaatsvinden op voorwaarde dat de organisatie de gemaakte afspraken op het vlak van testing en controles nakomt.

