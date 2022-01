Farmabedrijven Moderna en Pfizer werken elk aan een boostervaccin dat gericht is op de omikonvariant van het coronavirus. Bij Moderna kan het vaccin tegen het najaar klaar zijn, stelt CEO Stephane Bancel maandag. Bij Pfizer zou dat al in maart zijn.

Er starten binnenkort enkele klinische testen met het boostervaccin, klinkt het bij Moderna. 'We moeten proberen het virus voor te zijn', verklaarde CEO Bancel aan zakenzender CNBC.

De huidige boosterdosis van Moderna, wat een halve dosis is, verhoogt het aantal antilichamen die omikron kunnen neutraliseren met 37 keer. Een volledige dosis verhoogt de doeltreffendheid met honderd keer, klinkt het.

De CEO van Pfizer laat weten dat de productie van het vaccin al begonnen is. 'Ik weet niet of het nodig zal zijn, ik weet niet of het gebruikt zal worden, maar we zullen er klaar voor zijn', verklaarde Albert Bourla aan CNBC. Hij stelt wel dat er nog studies nodig zijn om te bekijken of een vierde dosis van het vaccin nodig is.

Omikron is besmettelijker dan de deltavariant. Daardoor moeten heel wat mensen in quarantaine, wat leidt tot personeelstekorten. Wie gevaccineerd is, loopt met omikron wel minder risico om ernstig ziek te worden.

Moderna heeft al voor 18,5 miljard dollar aan contracten gesloten met het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Zwitserland voor als de nieuwe boosterdosis beschikbaar is.

Bancel erkent dat de grootste uitdaging is om het vaccin tot in minder ontwikkelde landen te krijgen. Van de 807 miljoen dosissen van de geleverde Monderna-vaccins is amper 25 procent gegaan naar lage- en middeninkomenlanden.

Moderna probeert ook zijn mRNA-technologie uit te breiden om ook andere ziekten te kunnen behandelen, verklaarde het bedrijf maandag nog. (Belga)