De hoogste incidenties, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken, bevinden zich vooral in de zorgsector en het onderwijs. Dat blijkt uit het tweewekelijks rapport van KU Leuven en arbeidspreventiedienst IDEWE. Sectoren en bedrijven die inspanningen leveren om besmettingen tegen te gaan, zoals inzetten op ventilatie, doen het goed. "Een bemoedigende evolutie", zegt professor en hoofd van IDEWE Lode Godderis.

Sinds een goed jaar brengt IDEWE tweewekelijks een rapport uit over het aantal coronabesmettingen en waar die zich bevinden. IDEWE gebruikt daarvoor gegevens van Sciensano en koppelt die aan data uit de sociale zekerheid. Ook gegevens uit de contacttracing die IDEWE zelf uitvoert, worden meegenomen.

Uit de resultaten blijkt dat de laatste twee weken de besmettingen stevig rondgaan in de zorgsector en het onderwijs. Ook crèches en kinderdagverblijven tellen hoge incidenties. Daarnaast gaat het virus rond in de sociale sector, maar ook in cafés en de sport. "Dat is op zich niet erg verrassend", zegt Godderis, die overigens ook een lid is van de GEMS, die de verschillende regeringen van ons land adviseert. "Dat zijn sectoren waar mensen nauw en veel contact hebben met anderen. Wat een positieve evolutie is, is dat in sectoren die inspanningen leveren, de cijfers wel lijken te volgen."

Godderis heeft het bijvoorbeeld over restaurants, waar mensen veelal zitten en er sterk is ingezet op ventilatie. Ook bedrijven waar werknemers telewerken of afstand houden van elkaar, worden minder getroffen door het virus. Uit de analyses van de hoogrisicocontacten blijkt daarnaast dat onbewaakte pauzes veelal risicovollere momenten zijn.

Godderis heeft het dan bijvoorbeeld over de korte babbeltjes in de lerarenkamer of de koffiepauzes op het werk. De professor herhaalt zijn eerdere pleidooien om in te zetten op telewerken en ventilatie, zowel in de horeca als in scholen. Na de aankondiging midden november dat er opnieuw meer getelewerkt moest worden, is het aantal hoogrisicocontacten bij bedrijven ook effectief gedaald. "Er is zeker nog verbetering mogelijk, maar de gegevens tonen wel dat bedrijven inspanningen doen." (Belga)