De Europese Unie wil de komende jaren volop inzetten op vaccins op basis van mRNA-technologie in de strijd tegen het coronavirus. Dat werd woensdag vernomen bij een commissieambtenaar. Voor de periode van eind 2021 tot en met 2023 is een tender uitgeschreven voor een levering van in totaal 1,8 miljard doses.

Die tender komt er onder enkele voorwaarden. Zo moet het vaccin gebaseerd zijn op mRNA-technologie en moet de productiecapaciteit zich in Europa bevinden. Daarna wil de EU in de toekomst maandelijkse leveringen in plaats van leveringen per trimester. Concreet betekent dat dat enkel de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna in aanmerking komen. Deze specifieke tender betekent echter nog niet dat andere vaccins, zoals die van AstraZeneca en Johnson & Johnson, helemaal uit beeld verdwijnen. 'We houden alle opties open', klinkt het officieel.

Eerder op woensdag schreef de Italiaanse krant La Stampa op basis van bronnen bij het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid dat de Europese Unie de aflopende contracten met AstraZeneca en Johnson & Johnson niet zou verlengen. De Europese Commissie is inderdaad volop bezig met de voorbereidingen voor 2022 en 2023 om op die manier boostervaccins te kunnen voorzien, maar ook de uitdaging in verband met nieuwe varianten en de vaccinatie van kinderen en jongeren te kunnen voorbereiden, bevestigt Stefan De Keersmaecker, woordvoerder van de Europese Commissie. 'Wij geven geen verdere commentaar over wat dat contractueel zal betekenen', klinkt het.

De vaccins van AstraZeneca en van Johnson & Johnson, allebei zogenaamde virale vector vaccins, worden in verband gebracht met een uiterst zeldzame bijwerking van bloedklonters in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. De EMA oordeelde begin deze maand dat de gerapporteerde bloedproblemen een uiterst zeldzame bijwerking vormen en dus opgenomen moet worden in de bijsluiter van AstraZeneca. De Verenigde Staten besliste dinsdag dan weer om de vaccinatie met Johnson & Johnson tijdelijk op te schorten. Daarna besliste de Amerikaanse farmaceut om de leveringen in Europa proactief uit te stellen. De moeilijke leveringen van AstraZeneca zorgden ook voor ergernis bij de Europese Commissie. (Belga)