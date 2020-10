Tele-Onthaal kreeg dagelijks 14 procent meer oproepen in de periode van 16 tot 19 oktober, dus na de persconferentie waarop de de regering-De Croo een verstrenging van de coronamaatregelen aankondigde, zoals een sluiting van horecazaken voor een maand, het beperken van de nauwe contacten buiten het gezin tot 1 persoon en het instellen van een nachtklok van middernacht tot 05.00 uur vanaf maandag 19 oktober. De grootste groep (22,6 pct) waren de zestigers. Gesprekken over problemen van sociaal-economische aard zijn toegenomen in vergelijking met de eerste lockdown in maart-april.

Van de oproepers zei 53,1 pct dat ze in professionele begeleiding zaten, een cijfer dat hoger ligt dan in de lockdownperiode van de eerste golf in maart-april (49,2 pct). 35,1 pct van de oproepers geeft zelf een psychische stoornis aan. Dit aandeel is hoger dan in de lockdownperiode tijdens de eerste golf (29,5 pct). Als gespreksthema's scoorden dit keer "angsten" (7,4 pct) en ook "stemmingsstoornissen" (13,4 pct) het hoogst. In 23,5 pct van de gesprekken draaide het om de gezondheid. Ofwel gaat het om angst om zelf/naaste besmet te worden of angst terwijl men wacht op het testresultaat.

In 23,5 pct van de gevallen was "eenzaamheid" het overheersende thema. Dat aandeel ligt nog hoger dan in de lockdownperiode van de eerste golf. Er is eenzaamheid door het aanhoudend isolement, het er tussenuit vallen of het verwateren van de kennissenkringen en het wegvallen van activiteiten zoals vrijwilligerswerk. In 22 pct. van de gesprekken is het thema "relaties". Spanningen in relaties worden namelijk versterkt, er ontstaan extra spanningen door thuiswerk of spanningen met kinderen door de beperkende maatregelen.

Ook naasten die regels aan hun laars lappen kunnen spanningen veroorzaken en er is de maatschappelijke frustratie rond hen die regels niet volgen of frustratie over de politiek. In 7 pct van de gesprekken spelen sociaal-economische thema's.

Dit thema is het meest in belang toegenomen in vergelijking met lockdownperiode van de eerste golf: er is de onzekere financiële toekomst, de effectieve of dreigende werkloosheid, de toenemende financiële zorgen wat vaak gekoppeld wordt aan piekeren en slaapproblemen. (Belga)