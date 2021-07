Het Overlegcomité, dat van vrijdag naar maandag werd verplaatst vanwege het noodweer, hinkt maandag vanaf 14 uur op twee gedachten: niet versoepelen en niet verstrengen. De fors stijgende besmettingscijfers, waarvan de meeste met de deltavariant, baren zorgen, al volgen de ziekenhuisopnames die trend (nog) niet. Premier Alexander De Croo waarschuwt voor onnodig alarmisme, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is voorzichtiger.

De federale regering en de deelstaten overleggen maandag over de stand van zaken in de coronapandemie. Er zal worden bekeken welke coronamaatregelen de komende maanden nog nodig zijn en hoe grote evenementen en festivals veilig kunnen plaatsvinden, onder meer door het gebruik van een coronapas.

Op dit moment heeft 66,9 procent van alle Belgen een eerste prik gekregen en is 45,9 procent volledig gevaccineerd, blijkt uit cijfers die de taskforce vaccinatie zaterdag heeft vrijgegeven.

Verplichte vaccinatie van de zorgverleners is niet aan de orde, zei premier de Croo daarover zondagmiddag bij VTM Nieuws. 'Als ik zie hoever we de afgelopen maanden geraakt zijn door mensen te overtuigen, dan is daar geen sprake van.' Volgens de premier mag het Overlegcomité niet leiden tot een verscherping van de maatregelen. 'We moeten voorzichtig blijven, maar ook niet panikeren', zei De Croo bij VTM Nieuws over de stijgende besmettingscijfers. 'De vaccinatiecampagne werkt. We gaan niet versoepelen, maar ook onze vrijheden niet opgeven.'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke hamerde donderdag in de Kamer nogmaals op het testen van jongeren voor ze op kamp vertrekken. Dat is volgens de Vooruit-vicepremier noodzakelijk omdat de besmettingscijfers op dit moment vooral stijgen onder kinderen en jongeren. Dat is ook de groep die nog niet gevaccineerd is tegen covid-19. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is tegen: 'We gaan de spelregels niet veranderen tijdens de match.' Ook de maatregelen voor de maanden augustus en september over indoorevenementen, kerkdiensten, beurzen en markten liggen op tafel.

Het Overlegcomité begint maandag om 14 uur. (Belga)