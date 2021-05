Het Covid Safe Ticket waarmee vanaf 13 augustus festivals en andere massa-evenementen opnieuw moeten kunnen doorgaan, moet een tijdelijk en uitzonderlijk document blijven. Daar heeft MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès woensdag nog eens op gehamerd in De Ochtend (Radio 1). 'We willen vermijden dat we in een samenleving terechtkomen waar je enkel van de vrijheid gebruik kunt maken als je een gezondheidsbewijs hebt.'

Bezoekers van evenementen zouden over twee maanden moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent een negatieve PCR-test hebben afgelegd. Premier Alexander De Croo gaf dinsdag al aan dat dat regime in de tijd beperkt wordt tot eind september. 'We zijn goed bezig met de vaccinatiecampagne, maar we zullen wellicht moeten wachten tot september voor een volledige "coverage"', legde Wilmès woensdag uit. 'In de tussentijd willen we wel dat er festivals en andere massa-evenementen op een veilige manier kunnen worden georganiseerd.'

Enter het Covid Safe Ticket. Een eenmalig document, tijdelijk en uitzonderlijk, aldus Wilmès. Het wordt duidelijk onderscheiden van het Europese coronacertificaat dat bedoeld is om reizen mogelijk te maken. Dat systeem zou ook langer in stand gehouden worden. De onderhandelingen op Europees niveau over het certificaat lopen nog.

Met het Covid Safe Ticket wordt vermeden dat het coronacertificaat voor een langere periode gebruikt wordt voor binnenlandse toepassingen. 'Het is ook een kwestie van de juiste bewoording. Het mag geen vaccinatiepaspoort zijn, want vaccinatie is niet verplicht', aldus Wilmès. 'We hebben altijd gezegd dat vaccinatie vrijwillig is, daarom is ook een negatieve PCR-test een optie. Er zijn ook mensen - weliswaar weinig - die om verschillende redenen niet gevaccineerd mogen worden. Ook zij moeten van hun vrijheden gebruik kunnen maken.' (Belga)